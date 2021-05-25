В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства молодой женщины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 25-летнему жителю города Кемерово предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 19 мая текущего года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении 21-летней женщины.

В ходе поисковых мероприятий были установлены обстоятельства, позволяющие сделать вывод, что в отношении нее было совершено преступление.

Первоначальные следственные действия подтвердили данную версию. Благодаря грамотным действиям следователей и сотрудников полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний знакомый потерпевшей.

Первоначально он пытался убедить следствие, что не владеет информацией о местонахождении девушки. Однако затем дал признательные показания, пояснив, что ссора произошла на почве ревности. Разозлившись, он ударил потерпевшую гантелей по голове, затем, удостоверившись, что она не подает признаков жизни, решил вынести тело из квартиры. Расчлененное тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак. В жилище с применением химического средства замыл все следы преступления.

Несмотря на это, следователями в ходе обыска в квартире обнаружено предполагаемое орудие преступления, одежда, в которой, предположительно, мужчина совершил преступление. Со следствием задержанный сотрудничает. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая.