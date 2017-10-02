В Кемерово возле Соснового бора установили светофор

В Кемерово на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Терешковой и Институцкой специалисты установили новый светофор.

С 15 октября светофор начнёт свою работу в режиме «жёлтый мигающий», чтобы автомобилисты привыкли к нему.

После этого специалисты Центра организации дорожного движения настроят электронного регулировщика в фиксированный режим работы, что позволит перейти дорогу шириной 21 метр безопасно. Переходом пользуются не только жители района, но и несколько тысяч кемеровчан, которые приезжают прогуляться по уникальному природному парку - особо охраняемой зоне «Сосновый бор».