В Кемерово возле Соснового бора установили светофор

В Кемерово на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Терешковой и Институцкой специалисты установили новый светофор.
С 15 октября светофор начнёт свою работу в режиме «жёлтый мигающий», чтобы автомобилисты привыкли к нему.
После этого специалисты Центра организации дорожного движения настроят электронного регулировщика в фиксированный режим работы, что позволит перейти дорогу шириной 21 метр безопасно. Переходом пользуются не только жители района, но и несколько тысяч кемеровчан, которые приезжают прогуляться по уникальному природному парку - особо охраняемой зоне «Сосновый бор».
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