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В Кемерово возобновляют подачу горячей воды в районах "второй очереди"

26 июня в Кемерово энергетики приступают к возобновлению горячего водоснабжения II группы потребителей Центрального и Ленинского районов.

Восстановление горячего водоснабжения после испытаний трубопроводов происходит в соответствии с графиком. Весь процесс займет не менее суток. Этого требует технология: вначале ведется заполнение системы магистральных и внутриквартальных теплотрасс водой, затем температура и давление теплоносителя повышаются до нормативного уровня – и горячая вода поступает потребителям.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/06/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса
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