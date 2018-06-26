В Кемерово возобновляют подачу горячей воды в районах "второй очереди"

26 июня в Кемерово энергетики приступают к возобновлению горячего водоснабжения II группы потребителей Центрального и Ленинского районов.

Восстановление горячего водоснабжения после испытаний трубопроводов происходит в соответствии с графиком. Весь процесс займет не менее суток. Этого требует технология: вначале ведется заполнение системы магистральных и внутриквартальных теплотрасс водой, затем температура и давление теплоносителя повышаются до нормативного уровня – и горячая вода поступает потребителям.