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В Кемерово врачи спасли двойню, родившуюся раньше срока

В Кемерово новое медицинское оборудование помогло спасти двойню, родившуюся раньше срока.

Открытая реанимационная система для экстренной помощи новорожденным появилась на вооружении медиков Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в декабре 2018 года. Оборудование приобретено за счет средств областного бюджета.

Как пояснили в больнице, большинство родов при многоплодной беременности наступает преждевременно, на сроке 34-37 недель. В таких случаях зачастую проводится операция кесарева сечения. В ходе такой манипуляции в родильном доме медицинского учреждения на свет появилась первая в 2019 году двойня. Малыши родились раньше срока, в операционной им потребовалась экстренная помощь, от эффективности которой зависел дальнейший восстановительный период.

«В первые минуты после рождения очень важно правильно удерживать тепло у недоношенного малыша, ведь сам он не может регулировать процессы теплообмена. Автоматизированный режим подогрева реанимационной системы позволяет врачам сконцентрировать свое внимание на матери и ребенке, не отвлекаясь на термоподдержку. Функция полной автоматической неонатальной реанимации регулирует параметры дыхания и давления в зависимости от состояния младенца», — рассказали врачи.

Сегодня здоровью малышей ничего не угрожает. В последующем на разных этапах развития им предстоит интенсивное наблюдение, восстановление.

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kuzbassnews.ru
14/02/2019
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