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В Кемерово выбрали супер-бабушку

В Кемерово выбрали «Супер-бабушку». У каждой конкурсантки была своя группа поддержки, которая поддерживала своих любимых бабушек «кричалками» и яркими плакатами.

Победительницами конкурса стали Альбина Косинова, Антонина Нюкина, Светлана Злогоднюк и Галина Ларионова. Оценивали участниц в нескольких номинациях: «Визитная карточка», «Моё хобби», «Домашнее задание», «Шеф-повар», в итоге звание «Супер-бабушка» получила Альбина Косинова.

Приятным подарком для конкурсанток и болельщиков стали творческие выступления коллективов ДК «Пионер» «Девицы рукодельницы», «Скоморохи», «Бабье лето».

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kuzbassnews.ru
28/09/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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