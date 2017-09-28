В Кемерово выбрали «Супер-бабушку». У каждой конкурсантки была своя группа поддержки, которая поддерживала своих любимых бабушек «кричалками» и яркими плакатами.

Победительницами конкурса стали Альбина Косинова, Антонина Нюкина, Светлана Злогоднюк и Галина Ларионова. Оценивали участниц в нескольких номинациях: «Визитная карточка», «Моё хобби», «Домашнее задание», «Шеф-повар», в итоге звание «Супер-бабушка» получила Альбина Косинова.

Приятным подарком для конкурсанток и болельщиков стали творческие выступления коллективов ДК «Пионер» «Девицы рукодельницы», «Скоморохи», «Бабье лето».