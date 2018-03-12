В Кемерово вынесен приговор свидетелю за заведомо ложные показания

Заводский районный суд Кемерово осудил кемеровчанина за заведомо ложные показания свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования.

Молодой человек решил помочь другу, которого привлекали к уголовной ответственности за управление в ноябре 2016 года автомобилем в состоянии опьянения. Подозреваемый гражданин вину не признал и заявил дознавателю, что он не управлял автомашиной своего друга, за рулем находился малознакомый ему мужчина без определенного места жительства, который, увидев сотрудников ГИБДД, убежал из машины. А он в это время в алкогольном опьянении спал на заднем сиденье и ничего не видел.

Водителя поддержал знакомый – 36-летний владелец автомобиля, который был нетрезв и якобы тоже спал в машине. Суд установил, что во время преследования автомобиля в салоне находилось только два, а не три человека.

Нетрезвого водителя суд признал виновным по ст. 264.1 УК РФ. Кроме выполнения обязательных работ в течение двух лет он не будет иметь возможности сесть за руль.

Владелец автомобиля, который дал заведомо ложные показания, тоже был осужден - ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.