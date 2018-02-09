В Кемерово вынесен приговор за гибель женщины при падении строительного крана

9 февраля В Кемерово суд рассмотрел уголовное дело о гибели женщины в результате падения строительного крана в мае 2015 года.
Директор строительной фирмы не обеспечил безопасность при строительстве жилого комплекса на ул. Волгоградской и во время сильного ветра башенный кран упал на строящийся жилой дом и автомобили, а работник, управлявшая краном, погибла.
45-летнему директору было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Подсудимый полностью признал вину, возместил сыну погибшей вред в размере 1 млн. рублей.9 января Центральный районный суд Кемерово в соответствии со ст. 76.2 УК РФ прекратил производство по уголовному делу и применил к подсудимому судебный штраф в размере 150 тысяч.
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