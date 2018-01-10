В Кемерово вынесен приговор за убийство, совершенное 20 лет назад

В мае 1997 года в Кемерово в доме на Ленинградском проспекте был застрелен криминальный авторитет.

Как выяснило следствие, убийство было совершено членами банды, в 2003 году они были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Но один из них, на тот момент подозреваемый в пособничестве преступлению, скрылся от органов предварительного расследования и до 2017 года находился в розыске. В минувшем сентябре 52-летнего мужчину задержали в Кемеровской области.

Роль пособника в убийстве заключалась в том, что он наблюдал за потерпевшим, приобрел огнестрельное оружие, нашел и арендовал квартиру, в которой преступники планировали скрыться после преступления. Кроме того, он единственный знал потерпевшего в лицо, опознал и указал на него непосредственно перед убийством.

Приговором Ленинского районного суда Кемерово он признан виновным в пособничестве в убийстве и приговорен к 7 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.