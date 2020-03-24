В Кемерово выписан пациент с коронавирусом

Из инфекционной больницы Кемерово выписан пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции нового типа. Пробы показали отсутствие инфекции в его организме.
Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице Кемерово.
Под наблюдением врачей в Кузбассе находятся 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.
Фото из открытых источников
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