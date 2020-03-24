В Кемерово выписан пациент с коронавирусом

В Кемерове закрыли антисанитарное кафе Управлением Роспотребнадзора проведена проверка предприятия общепита в Кемерово по улице...

Мэр Новокузнецка ответил на просьбы закрыть авиасообщение из города Жители Новокузнецка обратились к мэру с просьбой закрыть авиасообщение в связи с неблагоприятной...

Мошенники предлагают кузбассовцам путевки в «Артек» В Кузбассе на фоне эпидемии коронавирусной инфекции активизировались мошенники. Как сообщили жители...