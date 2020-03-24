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В Кемерово выписан пациент с коронавирусом

Из инфекционной больницы Кемерово выписан пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции нового типа. Пробы показали отсутствие инфекции в его организме.

Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице Кемерово.

Под наблюдением врачей в Кузбассе находятся 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
24/03/2020
Здоровье
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