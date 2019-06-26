В Кемерово выступят легенды мирового рока

Мэр Кемерова отчитался о доходах За предыдущий год Илья Середюк заработал более трёх миллионов рублей. Глава кузбасской столицы Илья...

«Мусорный» тариф на юге Кузбасса вырастет почти на рубль Тариф на услугу обращения с твердыми коммунальными отходами на юге Кемеровской области с 1 июля...

М. Малин пообещал отремонтировать 11-ю горбольницу в Новокузнецке Людей, собравшиеся в ДК имени Маяковского, интересовали вопросы о том, как будет развиваться...