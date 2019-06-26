В Кемерово выступят легенды мирового рока

27 июля в Кемерово пройдет международный фестиваль, на котором выступят легенды мировой рок-сцены.
Концерт начнется в 15.30 и завершится в час ночи пиротехническим шоу.
По данным пресс-службы генерального партнера фестиваля ЗАО «Стройсервис», это подарок городу и его гостям в честь 25-летия компании.
На концерт может прийти любой желающий. Ожидается, на сцене выступят рок-группы Accept, Within Temptation, Royal Hunt и HammerFall.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
За предыдущий год Илья Середюк заработал более трёх миллионов рублей. Глава кузбасской столицы Илья...
|
Тариф на услугу обращения с твердыми коммунальными отходами на юге Кемеровской области с 1 июля...
|
Людей, собравшиеся в ДК имени Маяковского, интересовали вопросы о том, как будет развиваться...
|
Трассу Кемерово-Новосибирск построили ещё в 1960-1970 годах, а примыкающую дорогу из Томска подвели...