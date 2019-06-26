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В Кемерово выступят легенды мирового рока

27 июля в Кемерово пройдет международный фестиваль, на котором выступят легенды мировой рок-сцены.

Концерт начнется в 15.30 и завершится в час ночи пиротехническим шоу.

По данным пресс-службы генерального партнера фестиваля  ЗАО «Стройсервис», это подарок городу и его гостям в честь 25-летия компании.

На концерт может прийти любой желающий. Ожидается, на сцене выступят  рок-группы Accept, Within Temptation, Royal Hunt и HammerFall.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
26/06/2019
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