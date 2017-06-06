В Кемерово выявили 19 повреждений на магистральных сетях горячей воды

За время первого этапа отключений горячей воды в Кемерово выявлено 19 повреждений на магистральных сетях и 74 – на внутриквартальных сетях, теплоснабжающие организации продолжают ремонтно-восстановительные работы на поврежденных участках трубопроводов.

Первыми в графике отключений горячей воды были потребители заискитимской части Центрального и Ленинского районов, а также часть потребителей Кировского и Рудничного районов.

По информации диспетчерской МБУ «Кемеровская служба спасения», специалисты выявили 19 повреждений на магистральных сетях. На сегодня 18 повреждений устранено, одно находится в работе. На внутриквартальных сетях обнаружено 74 повреждения тепловых сетей, 68 устранено, шесть – в работе.

С 5 до 9 июня на прочность и плотность проверяют сети котельной № 26: под отключение попадают жилые дома по ул. Ю. Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, ул. Гвардейская, 60А.

В дальнейшем горячее водоснабжение отключат в домах 2-й группы – на 14 дней (с 13 по 26 июня) без горячей воды останутся жители части Центрального, Заводского районов.