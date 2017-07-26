В Кемерово за ДТП с пятью погибшими водитель осужден на 4 года

Заводский районный суд Кемерово признал виновным водителя грузовика, по вине которого погибли пять человек, в том числе двое маленьких детей.

В марте 2017 года 45-летний мужчина, управляя грузовиком, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112. В результате ДТП погибли двое мужчин 35 и 29 лет, 24-летняя девушка и две девочки в возрасте пяти месяцев и четырех лет погибли на месте.

Еще один ребенок, находившийся в легковом автомобиле - девочка девяти лет, получила тяжкий вред здоровью.Все дети перевозились без специальных кресел.

Решением суда водитель грузовика осужден на четыре года лишения свободы в колонии-поселении, также ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.