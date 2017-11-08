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В Кемерово за сутки вывезли с улиц 160 кубометров снега

160 кубометров снега с улиц областной столицы вывезли дорожные службы за последние сутки. Для предотвращения гололёда использовано 593 тонны песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.

В ночную смену на уборке дорог было задействовано 46 единиц спецтехники: 23 КДМ, из которых 20 оснащены пескоразбрасывательным оборудованием, 13 тракторных щёток, самосвал и 9 снегопогрузчиков.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/11/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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