В Кемерово за сутки вывезли с улиц 160 кубометров снега

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160 кубометров снега с улиц областной столицы вывезли дорожные службы за последние сутки. Для предотвращения гололёда использовано 593 тонны песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.
В ночную смену на уборке дорог было задействовано 46 единиц спецтехники: 23 КДМ, из которых 20 оснащены пескоразбрасывательным оборудованием, 13 тракторных щёток, самосвал и 9 снегопогрузчиков.
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