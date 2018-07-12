Комментарии

В 2017 году в связи с многочисленными обращениями граждан на загрязнение воздуха в Кемерово прокуратура провела проверку исполнения законов в сфере охраны атмосферного воздуха.

С помощью специализированной лаборатории проверили производственную деятельность АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС. Выяснилось, что предприятие при сжигании топлива выбрасывает вредные (загрязняющие) вещества в атмосферный воздух без надлежащей очистки.

Основными источниками загрязнения являются котлоагрегаты котельного цеха. При сжигании пылеугольного топлива в котлах образуются вещества третьего класса опасности: сернистый ангидрид, зола углей, сажа, оксид и диоксид азота, оксид углерода, а также первый класс опасности – бензапирен.

При осуществлении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух превышались предельно допустимые нормативы выбросов по диоксиду азота, по азоту оксида в 1,45 раз, по сернистому ангидриду ? в 1,31 раза и т.д.

По постановлению прокурора Центрального района Кемерово юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух). Назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Кроме того, в мае прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения закона.

Центральный районный суд Кемерово 20.03.2018 удовлетворил требования прокурора и возложил на АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС обязанность осуществить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, по сокращению таких выбросов на трех стационарных источниках. Реализация мероприятий должна исключить превышение действующих нормативов допустимых выбросов на данных источниках.

До 1 января 2019 года решение суда должно быть выполнено.