В 2017 году в связи с многочисленными обращениями граждан на загрязнение воздуха в Кемерово прокуратура провела проверку исполнения законов в сфере охраны атмосферного воздуха.
С помощью специализированной лаборатории проверили производственную деятельность АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС. Выяснилось, что предприятие при сжигании топлива выбрасывает вредные (загрязняющие) вещества в атмосферный воздух без надлежащей очистки.
Основными источниками загрязнения являются котлоагрегаты котельного цеха. При сжигании пылеугольного топлива в котлах образуются вещества третьего класса опасности: сернистый ангидрид, зола углей, сажа, оксид и диоксид азота, оксид углерода, а также первый класс опасности – бензапирен.
При осуществлении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух превышались предельно допустимые нормативы выбросов по диоксиду азота, по азоту оксида в 1,45 раз, по сернистому ангидриду ? в 1,31 раза и т.д.
По постановлению прокурора Центрального района Кемерово юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух). Назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.
Кроме того, в мае прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения закона.
Центральный районный суд Кемерово 20.03.2018 удовлетворил требования прокурора и возложил на АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС обязанность осуществить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, по сокращению таких выбросов на трех стационарных источниках. Реализация мероприятий должна исключить превышение действующих нормативов допустимых выбросов на данных источниках.
До 1 января 2019 года решение суда должно быть выполнено.
Комментарии
Сибирская генерирующая компания не согласна с позицией прокуратуры и решением Кемеровского областного суда по исполнению Кемеровской ГРЭС законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.
Компания намерена добиваться пересмотра вынесенного решения в вышестоящей инстанции.
Кемеровская ГРЭС, как и все объекты СГК, работает в строгом соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды. В настоящее время Кемеровская ГРЭС имеет всю необходимую разрешительную документацию в соответствии с текущим топливным балансом и тепловой нагрузкой.
В 2016-2017 г по независимым от Кемеровской ГРЭС обстоятельствам произошло перераспределение топливного баланса, увеличилась тепловая нагрузка – в связи с обеспечением летней циркуляции теплоносителя, что в итоге привело к превышению нормативов допустимых выбросов, которые определяются расчётным путём. Данный факт был своевременно отражён предприятием во всех государственных отчётных документах.
Действия прокуратуры по сути носят дублирующий характер, не учитывают, каким образом осуществляется нормирование выбросов загрязняющих веществ, а решение суда налагает на Кемеровскую ГРЭС обязательства, которые и так предусмотрены законодательством в области охраны окружающей среды и исполняются компанией в полном объеме.
Коэффициент полезного действия (КПД) газоочистного оборудования Кемеровской ГРЭС отвечает проектным значениям, оборудование функционирует исправно, что было подтверждено в ходе проверок со стороны Ростехнадзора и Росприроднадзора в 2017 году.