В Кемерово задержали производителей фальшивого алкоголя

Кемеровские сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что в городе действует организованная группа, которая занимается производством и сбытом фальсифицированного алкоголя.

Стражи порядка установили шестерых подозреваемых и задержали их с поличным, когда они отгружали очередную партию поддельного алкоголя.

Подпольный цех находился в частном доме в Заводском районе областного центра. Здесь было обнаружено и изъято технологическое оборудование, сырье для производства алкоголя, 1,5 тысячи этикеток на водку различного наименования и 5 тысяч литров суррогатной продукции.

Сотрудники полиции установили, что общий доход подозреваемых от противоправной деятельности составил более 5 миллионов рублей.