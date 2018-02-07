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В Кемерово задержали производителей фальшивого алкоголя

Кемеровские сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что в городе действует организованная группа, которая занимается производством и сбытом фальсифицированного алкоголя.

Стражи порядка установили шестерых подозреваемых и задержали их с поличным, когда они отгружали очередную партию поддельного алкоголя.

Подпольный цех находился в частном доме в Заводском районе областного центра. Здесь было обнаружено и изъято технологическое оборудование, сырье для производства алкоголя, 1,5 тысячи этикеток на водку различного наименования и 5 тысяч литров суррогатной продукции.

Сотрудники полиции установили, что общий доход подозреваемых от противоправной деятельности составил более 5 миллионов рублей.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/02/2018
Происшествия
Кемерово
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Новости Кузбасса

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