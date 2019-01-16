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В Кемерово задержали серийных угонщиков дорогих авто

Ночью со стоянки во дворе дома по проспекту Шахтеров был похищен автомобиль «Тойота Камри», стоимостью около 600 000 рублей: угонщикам удалось нейтрализовать сигнализацию.
Владелец машины обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что к хищению причастны жители Новосибирской области. Вскоре подозреваемые были установлены, а сразу после совершения кражи еще одной иномарки стоимостью 900 000 рублей - задержаны. На парковке у дома в Рудничном районе Кемерово злоумышленники отключили сигнализацию на  автомобиле «Тойота Рав 4», после чего отогнали машину в арендованный бокс. В этом же гараже оперативники обнаружили похищенную ранее «Тойоту Камри».

Теперь угонщикам грозит до 6 лет лишения свободы. На время следствия они заключены под стражу. Оба автомобиля изъяты и возвращены владельцам.

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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16/01/2019
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