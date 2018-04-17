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В Кемерово задержали студентов-наркозакладчиков

В дежурную часть кемеровской полиции позвонил житель Заводского района Кемерово: он увидел, как на территории одного из гаражных кооперативов двое молодых людей что-то спрятали в заброшенном боксе, а затем стали фотографировать это место на мобильный телефон.

Ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл по указанному адресу, но молодые люди, увидев полицию, бросились бежать. Стражи порядка догнали и задержали бегунов.

Ими оказались два 19-летних студента, которые признались, что осуществляли закладку наркотика. У них было изъято несколько десятков свертков с наркотическим веществом. Проведенная экспертиза показала, что в них находилась синтетическая «соль» общей массой 8 граммов. 

Теперь студентам грозит до 15 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
17/04/2018
Происшествия
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