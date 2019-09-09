В Кемерово загорелся многоквартирный дом

9 сентября в 08:55 на пульт диспетчера пожарной охраны Кемерово поступило сообщение о пожаре в муниципальном многоквартирном жилом доме на улице Павленко. 15 минут спустя пожар был локализован, еще через 12 минут - ликвидирован. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 25 человек и 7 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
09/09/2019
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