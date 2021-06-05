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В Кемерово загорелся троллейбус

5 июня 2021 года в 11 часов 10 минут в областном центре произошло возгорание троллейбуса. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, водитель троллейбуса перед одной из остановок почувствовал неисправность руля. Остановившись, он попросил, чтобы пассажиры вышли из транспорта, после чего произошло возгорание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет назначена пожаро-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/06/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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