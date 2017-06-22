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В Кемерово захоронили останки бойца Великой Отечественной войны Петра Котлякова

Останки сержанта Петра Котлякова, пропавшего без вести 22 октября 1944 года, захоронили 22 июня на родной земле. Пётр Дмитриевич родился в 1918 году в Кемерове, отсюда же ушёл на фронт.

После церемонии отпевания в часовни Николая Чудотворца состоялся митинг памяти.

Захороненные под залпы салюта и Гимн России, со всеми воинскими почестями останки сержанта Котлякова обрели покой в кемеровской земле.

Погиб он в боях на «Невском пяточке». В годы Великой Отечественной войны на этом клочке земли на левом берегу Невы погибли десятки тысяч воинов. Именно здесь, в самом узком месте Невы и было решено произвести прорыв блокады Ленинграда. Через реку переправляли солдат, танки, орудия – всё под ливнем из бомб и пуль. Операция не имела успеха, но, благодаря храбрости и самоотверженности воинов, сражавшихся на Пяточке, удалось ослабить фашистские силы и прорвать блокаду в другом месте.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/06/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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