В Кемерово завершились поиски погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

По словам заместителя главы МЧС Владлена Аксенова, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет, останки 64 погибших обнаружены. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие ведомство не имеет.
Останки 64 погибших, среди которых – 41 ребенок, переданы Следственному комитету, на данный момент опознаны 27 человек. Дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.
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