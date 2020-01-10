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В Кемерово женщина пыталась дать взятку инспектору ГАИ

7 декабря 2019 года ранее судимая 36-летняя кемеровчанка предложила инспекторам ГАИ деньги, чтобы они отпустили ее без протокола за езду без водительского удостоверения.

Инспекторы ДПС остановили легковой  автомобиль в ходе рейда на одной из автодорог Центрального района Кемерово. При проверке документов оказалось, что у водителя отсутствуют права на управление транспортным средством.

Женщина решила договориться с полицейскими, предложив им за 1600 рублей отпустить ее без оформления протокола. В подтверждение своих намерений она положила в папку инспектора деньги. Полицейский на коррупционную сделку не пошел, вызвал следственную группу.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
10/01/2020
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