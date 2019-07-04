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В Кемеровских библиотеках будут развивать новое направление – канистерапию

Проект по проведению коррекционных семейных занятий с собаками выиграл грант конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организованного Благотворительным фондом культурных инициатив Михаила Прохорова. Наша программа вошла в число 63 победителей, всего на конкурс поступило 505 заявок.

Согласно проекту, во всех 26 муниципальных библиотеках будут проводить занятия по обучению чтению с помощью четвероногих друзей. Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья 7 – 11 лет. Для её реализации на средства фонда кемеровские библиотеки закупят специальное покрытие, книги, мягкие игровые модули. Кроме того, в течение лета специальное обучение пройдут библиотекари, волонтёры, а также собаки. Летом специалисты подготовят планы занятий и комплекс физических упражнений, в сентябре проекту «ЛайБук» дадут старт.

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
04/07/2019
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