В Кемеровских библиотеках будут развивать новое направление – канистерапию

Проект по проведению коррекционных семейных занятий с собаками выиграл грант конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организованного Благотворительным фондом культурных инициатив Михаила Прохорова. Наша программа вошла в число 63 победителей, всего на конкурс поступило 505 заявок.
Согласно проекту, во всех 26 муниципальных библиотеках будут проводить занятия по обучению чтению с помощью четвероногих друзей. Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья 7 – 11 лет. Для её реализации на средства фонда кемеровские библиотеки закупят специальное покрытие, книги, мягкие игровые модули. Кроме того, в течение лета специальное обучение пройдут библиотекари, волонтёры, а также собаки. Летом специалисты подготовят планы занятий и комплекс физических упражнений, в сентябре проекту «ЛайБук» дадут старт.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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