В кемеровском аэропорту пьяного мужчину не пустили в самолет

Loading...
В Кемерово в международном аэропорту "Алексей Леонов" пьяного 28-летнего мужчину не пустили на борт самолета.
Кемеровчанин прибыл на регистрацию пассажиров рейса в Москву в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками транспортной полиции. Представитель авиакомпании отказал мужчине в авиаперелете.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Прибывшие на адрес бойцы Росгвардии выяснили, что 54-летний кемеровчанин сбежал из частного дома...
|
Оппозиционный политик обсуждал будущее страны. На встречу пришла одна тысяча человек.
|
В Международном аэропорту Кемерово имени Леонова сегодня при регистрации на рейс Кемерово-Москва...
|
Сегодня, 9 декабря, стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое...