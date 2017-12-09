В кемеровском аэропорту пьяного мужчину не пустили в самолет

Окровавленный кемеровчанин спасся от гнева приятеля в аптеке Прибывшие на адрес бойцы Росгвардии выяснили, что 54-летний кемеровчанин сбежал из частного дома...

На встречу с Навальным в Новокузнецке пришла тысяча подписчиков Оппозиционный политик обсуждал будущее страны. На встречу пришла одна тысяча человек.

Пьяного пассажира не пустили в самолёт Кемерово-Москва В Международном аэропорту Кемерово имени Леонова сегодня при регистрации на рейс Кемерово-Москва...