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В Кемеровском бутике продавали поддельные бренды

В Кемерове полицейские изъяли из бутика модной одежды контрафактные вещи, которые продавались под брендом известного модельера.

Куртки, майки, джинсы, кепки, аксессуары якобы брендового производителя были размещены на полках магазина. Однако продавец не смогла предъявить никаких документов, подтверждающих подлинность представленного ассортимента. Из торговой точки стражи порядка изъяли 35 единиц товара на общую сумму 147 000 рублей. Проведенная экспертиза показала, что данная одежда является контрафактной.

В отношении владельца бутика - общества с ограниченной ответственностью составлен административный протокол. За незаконное использование средств индивидуализации товаров обществу грозит штраф в размере пятикратной стоимости товара, но не менее 100 000 рублей, с конфискацией поддельной продукции.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/11/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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