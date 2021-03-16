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В кемеровском индустриальном парке «Западный» создадут 270 новых рабочих мест

В индустриальном парке, специализирующемся на переработке отходов, завершено строительство инженерных сетей для действующих и будущих резидентов. Стоимость проведенных работ составила 375 млн рублей. Из них около 258 млн рублей направлены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 Здесь будет создано 270 новых рабочих мест, объем инвестиций в основной капитал составит более 3 млрд рублей.

В «Западном» было построено 10,5 тыс. кв. м асфальтированных дорог, три электроподстанции совокупной мощностью 1,8 тыс. кВт, 1,5 км эстакады для наземных коммуникаций, проложено 9,5 км электрокабеля, 3,8 км канализации. Сооружены резервуары для питьевой воды, тепловые сети, паропровод, водопровод. Ввести объекты в эксплуатацию планируется 1 апреля 2021 года.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/03/2021
Общество
Экономика
Кемерово
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