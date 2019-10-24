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В Кемеровском областном краеведческом музее пройдет встреча-лекция «Динозавровые фауны Сибири»

25 октября лекцию проведет Павел Скучас – доктор биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, известный специалист по динозаврам и другим мезозойским позвоночным, автор многочисленных работ российских и зарубежных изданий в области палеонтологии и эволюционной морфологии.

С начала 2000-х годов Павел Скучас участвовал в раскопках и вел активную научную деятельность на Шестаковском местонахождении динозавров в Кемеровской области в составе нескольких экспедиций Томского и Санкт-Петербургского университетов.

Павел Скучас представляет научное палеонтологическое сообщество Санкт-Петербурга, заинтересованное в изучении новых находок из Шестаковского комплекса, сделанных Кемеровским областным краеведческим музеем в ходе палеонтологических раскопок.

Ученый расскажет о значимости палеонтологических исследований на Шестаковском комплексе, о результатах своих исследований и дальнейших планах совместной работы с Кемеровским областным краеведческим музеем. Слушатели лекции узнают, что дает современной науке изучение мезозойской эры и чем была уникальна динозавровая фауна.

В ходе лекции ученый обозначит самых ярких представителей динозавровых фаун Сибири, а также объяснит, почему фауна раннемелового местонахождения Шестаково является своеобразным «парком юрского периода».

Начало в 15:00 (пр. Советский, 51).

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kuzbassnews.ru
24/10/2019
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