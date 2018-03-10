В кемеровском «Парке Чудес» заработали летние аттракционы

До конца праздничных выходных в Кемерово в «Парке Чудес» будут работать три аттракциона: «Летающие драконы», «Веселые горки» и «Автодром».

По сообщению руководства парка аттракционы будут действовать только при определенных погодных условиях: температура воздуха должна быть выше -10С.

Подробную информацию можно получить по телефону 36-75-73.