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В кемеровском «Парке Чудес» заработали летние аттракционы

До конца праздничных выходных в Кемерово в «Парке Чудес» будут работать три аттракциона: «Летающие драконы», «Веселые горки» и «Автодром».

По сообщению руководства парка аттракционы будут действовать только при определенных погодных условиях: температура воздуха должна быть выше -10С.

Подробную информацию можно получить по телефону 36-75-73.

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kuzbassnews.ru
10/03/2018
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