В Кемеровском поселке Петровском откроют фельдшерский пункт

Медицинский кабинет и процедурная разместятся в Центре по работе с населением по адресу: ул. Каракумская,17. Это отдельно стоящее здание площадью 246 кв. м, в котором есть актовый и тренажерный залы, помещения для кружковой работы, музей.

В Петровском проживает 750 кемеровчан, много пенсионеров, семей с детьми. Сейчас для получения медпомощи они ездят в поликлинику в Кедровку или в 11-ю горбольницу. Решение об открытии фельдшерского пункта по просьбам жителей принял Глава города.

Медкабинет будет расположен в одном из помещений ЦРН, сейчас здесь находится тренажёрной зал, но он будет перенесён в другой кабинет в этом же здании.