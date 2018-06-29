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В Кемеровском поселке Петровском откроют фельдшерский пункт

Медицинский кабинет и процедурная разместятся в Центре по работе с населением по адресу: ул. Каракумская,17. Это отдельно стоящее здание площадью 246 кв. м, в котором есть актовый и тренажерный залы, помещения для кружковой работы, музей.

В Петровском проживает 750 кемеровчан, много пенсионеров, семей с детьми. Сейчас для получения медпомощи они ездят в поликлинику в Кедровку или в 11-ю горбольницу. Решение об открытии фельдшерского пункта по просьбам жителей принял Глава города.

Медкабинет будет расположен в одном из помещений ЦРН, сейчас здесь находится тренажёрной зал, но он будет перенесён в другой кабинет в этом же здании.

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kuzbassnews.ru
29/06/2018
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