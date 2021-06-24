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В кемеровском поселке утонул 17-летний подросток

23 июня в 19 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении в водоеме на территории поселка Разведчик Кемеровского муниципального округа тела 17-летнего подростка.

Предварительно установлено, что в вечернее время пострадавший с компанией друзей приехал на водоем, который предназначен для рыбоводства, на въезде имеется ограждение, а также территория охраняется сторожем. Молодые люди получили от него разрешение отдохнуть на озере, при этом он разъяснил им, что запрещено купаться и распивать спиртные напитки. 

В это время приехала еще одна компания мужчин. У подростка с одним из них возникла ссора, чтобы избежать конфликта, подросток прыгнул в водоем и стал тонуть.

Очевидцы попытались  его спасти, однако мальчик скрылся под водой. После чего обе компании  уехали. О произошедшем сторож сообщил главе крестьянско-фермерского хозяйства. Тело пострадавшего спасателями ГКУ «Агенство по защите населения и территории Кузбасса» было обнаружено на дне водоема.

Необходимо отметить, что на берегу имеются таблички с надписью о запрете купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти  подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/06/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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