В кемеровском поселке утонул 17-летний подросток

23 июня в 19 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении в водоеме на территории поселка Разведчик Кемеровского муниципального округа тела 17-летнего подростка.



Предварительно установлено, что в вечернее время пострадавший с компанией друзей приехал на водоем, который предназначен для рыбоводства, на въезде имеется ограждение, а также территория охраняется сторожем. Молодые люди получили от него разрешение отдохнуть на озере, при этом он разъяснил им, что запрещено купаться и распивать спиртные напитки.

В это время приехала еще одна компания мужчин. У подростка с одним из них возникла ссора, чтобы избежать конфликта, подросток прыгнул в водоем и стал тонуть.

Очевидцы попытались его спасти, однако мальчик скрылся под водой. После чего обе компании уехали. О произошедшем сторож сообщил главе крестьянско-фермерского хозяйства. Тело пострадавшего спасателями ГКУ «Агенство по защите населения и территории Кузбасса» было обнаружено на дне водоема.



Необходимо отметить, что на берегу имеются таблички с надписью о запрете купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.