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В Кемеровском районе нелегальных мигрантов привлекли к ответственности

На трассе «Кемерово – Промышленная» сотрудники ГИБДД отдела МВД Росси по Кемеровскому району остановили автомобиль «Тойота» с иностранными госномерами. По словам водителя, он ехал из Красноярска в одну из стран ближнего зарубежья.

В салоне находились 5 иностранцев. При проверке документов полицейские установили, что граждане соседней республики нарушили сроки пребывания на территории Российской Федерации. Водитель пояснил сотрудникам полиции, будто не знал об отсутствии у пассажиров необходимых документов. Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в отдел полиции.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Кемеровскому району составили на иностранных граждан протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В качестве наказания суд назначил им штрафы в размере 2 000 рублей каждому, а также выдворение с территории Российской Федерации.

В отношении водителя «Тойоты» в отделе дознания отдела МВД России по Кемеровскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.  Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/03/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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