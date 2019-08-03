В Кемеровском районе после лечения на волю выпустили краснокнижную птицу

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Акцию по возвращению перепелятника малого (сокола) в естественную среду обитания провели специалисты департамента природных ресурсов и экологии совместно с представителями Центра сохранения биологического разнообразия КемГУ.
В Центре птица находилась на лечении и реабилитации. Сюда ее принес кемеровчанин две недели назад. У перепелятника были обнаружены ушиб нижней части тела, частичный паралич конечностей и истощение. По оценкам специалистов Центра сохранения биологического разнообразия КемГУ, птица находилась в тяжелом состоянии, однако быстро пошла на поправку благодаря ресурсам своего молодого организма.
Фото: пресс-служба АКО
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