В Кемеровском районе спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Спасатели и кинологи Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда провели две поисковые операции в лесном массиве в районе деревни Осиновка Кемеровского района.

Первым за помощью к спасателям обратился мужчина, который заблудился в поисках грибного места. Кроме этого, по неосторожности, переходя через ручей, он получил травму ноги. Искать выход из леса самостоятельно он не мог. У мужчины с собой был сотовый телефон. Вызвать помощь удалось оперативно. Спасатели, получив примерные ориентиры, быстро нашли заблудившегося грибника, вывели из леса и доставили его до города.

Возвращаясь на базу, спасатели вновь получили тревожный сигнал. На этот раз помощь требовалась двум кемеровчанкам. Пожилые женщины отправились за грибами в район той же деревни Осиновка и заблудились где-то вблизи садового общества «Строитель». Спасателей вызвали по мобильному телефону, которые незамедлительно приступили к обследованию лесного массива. Не дойдя несколько километров до указанного места, сотрудники спасательной службы получили сообщение о том, что потерявшимся удалось самостоятельно выйти к автодороге, где их ожидали родственники. В медицинской помощи женщины не нуждались.