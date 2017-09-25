В Кемеровском районе в ДТП один человек погиб, семеро травмированы

Александр Богомоев одержал первую победу после долгого перерыва Двадцать второго и двадцать третьего сентября текущего года в городе Кемерово проходил...

Мокрый снег пройдет в Забайкалье на этой неделе На предстоящей неделе ожидается неустойчивая прохладная погода. В большинстве районов пройдут...

В Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки В пятницу, 29 сентября, кузбассовцы смогут купить продукты на сельскохозяйственных ярмарках.