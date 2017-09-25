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В Кемеровском районе в ДТП один человек погиб, семеро травмированы

25 сентября около 3 часов 30 минут на 342-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», в районе поселка Успенка Кемеровского района минивен "Тойота Эстима" вылетел с проезжей части.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и наезд на препятствие. В результате ДТП погибла 38-летняя пассажирка минивена, а водитель и еще шесть пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится расследование.

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kuzbassnews.ru
25/09/2017
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