В Кемеровском районе задержали «черных лесорубов» и скупщиков краденого леса

Сотрудники межведомственной мобильной группы департамента и ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли незаконную рубку в защитных лесах неподалеку от с. Подъяково Кемеровского района. Для этого они на протяжении двух суток вели наблюдение за предполагаемым местом преступления.

На месте преступления задержали двух жителей пос. Щегловский, занимавшихся незаконной заготовкой леса, и двух скупщиков нелегально заготовленной древесины, приехавших за ней в лес на КАМАЗе. Сотрудники полиции арестовали КАМАЗ, трактор МТЗ-80, бензопилу.

На лесосеке сотрудники межведомственной мобильной группы обнаружили 30 срубленных сосен и 2 лиственницы. По оценке лесничих ущерб лесу от незаконной рубки составил около 700 тыс. рублей.

Теперь «черным лесорубам» грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей.