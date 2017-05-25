Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровском районе задержали «черных лесорубов» и скупщиков краденого леса

Сотрудники межведомственной мобильной группы департамента и ГУ МВД России по Кемеровской области пресекли незаконную рубку в защитных лесах неподалеку от с. Подъяково Кемеровского района. Для этого они на протяжении двух суток вели наблюдение за предполагаемым местом преступления.

На месте преступления задержали двух жителей пос. Щегловский, занимавшихся незаконной заготовкой леса, и двух скупщиков нелегально заготовленной древесины, приехавших за ней в лес на КАМАЗе. Сотрудники полиции арестовали КАМАЗ, трактор МТЗ-80, бензопилу.

На лесосеке сотрудники межведомственной мобильной группы обнаружили 30 срубленных сосен и 2 лиственницы. По оценке лесничих ущерб лесу от незаконной рубки составил около 700 тыс. рублей.

Теперь «черным лесорубам» грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Происшествия
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерово пьяный мужчина изуродовал бутылкой лицо 17-летней девушки
Сильно пьяный кемеровчанин изуродовал лицо 17-летней девушки. По его мнению она не смогла доходчиво...
Два чёрных лесоруба причинили ущерб Кузбассу в размере 700 000 рублей
В Кемеровском районе задержали двух «чёрных лесорубов» и двух скупщиков леса. Ущерб от незаконной...
«Металлург» и «Медвешчак» исключены из КХЛ
Совет директоров КХЛ принял решение об исключении из состава лиги новокузнецкого Металлурга и...
В Новокузнецке нашли водителя, сбившего двух школьниц
Сотрудники ГИБДД раскрыли «тёмное ДТП», в которой пострадали две 17-летние девушки. Авария...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus