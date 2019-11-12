Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровском районе заработал мобильный Кванториум

307 школьников Кемеровского района приступили к занятиям в мобильном детском технопарке «Кванториум 42».

школьники из поселков Ясногорский и Мазурово в первой половине дня занимаются на уроке технологии, после обеда – получают дополнительное образование по программам естественнонаучной и технической направленности (VR/Промдизайн, Гео/ИТ, Робо/Аэро, Хайтек).

В Кемеровском районе мобильный «Кванториум 42» пробудет до 16 ноября, затем отправится в детский центр «Сибирская сказка» Новокузнецкого района. С 9 декабря специалисты детского технопарка будут работать со школьниками города Березовский.

Напомним, что в каждой территории технопарк будет работать по две недели.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Образование
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/11/2019
Образование
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасс начал подготовку к празднованию Нового года
В этом году Кузбасс готовится к долгожданному зимнему празднику под концепцией #ВНовыйгодвместе. О...
Дорожники ограничат парковку в Кемерове из-за приезда Деда Мороза
Временные трудности связаны с торжественной встречей Всероссийского Деда Мороза, сообщает городская...
В Кузбассе полицейские получили новые автомобили
Торжественное вручение ключей от 27 транспортных средств прошло в честь Дня сотрудника органов...
В Кузбассе возбудили дело о публичном оправдании терроризма
Уголовное дело возбуждено в Кузбассе в отношении 26-летнего жителя Новокузнецка, который призывал в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus