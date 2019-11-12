В Кемеровском районе заработал мобильный Кванториум

Кузбасс начал подготовку к празднованию Нового года В этом году Кузбасс готовится к долгожданному зимнему празднику под концепцией #ВНовыйгодвместе. О...

Дорожники ограничат парковку в Кемерове из-за приезда Деда Мороза Временные трудности связаны с торжественной встречей Всероссийского Деда Мороза, сообщает городская...

В Кузбассе полицейские получили новые автомобили Торжественное вручение ключей от 27 транспортных средств прошло в честь Дня сотрудника органов...