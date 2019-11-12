В Кемеровском районе заработал мобильный Кванториум

307 школьников Кемеровского района приступили к занятиям в мобильном детском технопарке «Кванториум 42».
школьники из поселков Ясногорский и Мазурово в первой половине дня занимаются на уроке технологии, после обеда – получают дополнительное образование по программам естественнонаучной и технической направленности (VR/Промдизайн, Гео/ИТ, Робо/Аэро, Хайтек).
В Кемеровском районе мобильный «Кванториум 42» пробудет до 16 ноября, затем отправится в детский центр «Сибирская сказка» Новокузнецкого района. С 9 декабря специалисты детского технопарка будут работать со школьниками города Березовский.
Напомним, что в каждой территории технопарк будет работать по две недели.
Фото: пресс-служба АКО
12/11/2019
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