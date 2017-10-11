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В Кемеровском районе заводчики голубей украли птиц на 200 тысяч рублей

У жителя одного из сел Кемеровского района украли 56 голубей. Мужчина обратился в полицию, и вскоре подозреваемые в краже были задержаны. Или оказались 45-летний кемеровчанин и 64-летний житель Ленинска-Кузнецкого.  При них были мешки с похищенными голубями.

Оказалось, что двое мужчин являлись заводчикам голубей и таким способом решили пополнить свои стаи.

Установлена их причастность еще как минимум к шести аналогичным преступлениям, в общей сложности злоумышленники похитили более 400 птиц на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Похищенные птицы возвращены владельцу.

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kuzbassnews.ru
11/10/2017
Происшествия
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