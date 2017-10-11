В Кемеровском районе заводчики голубей украли птиц на 200 тысяч рублей

У жителя одного из сел Кемеровского района украли 56 голубей. Мужчина обратился в полицию, и вскоре подозреваемые в краже были задержаны. Или оказались 45-летний кемеровчанин и 64-летний житель Ленинска-Кузнецкого. При них были мешки с похищенными голубями.
Оказалось, что двое мужчин являлись заводчикам голубей и таким способом решили пополнить свои стаи.
Установлена их причастность еще как минимум к шести аналогичным преступлениям, в общей сложности злоумышленники похитили более 400 птиц на сумму свыше 200 тысяч рублей.
Похищенные птицы возвращены владельцу.
11/10/2017
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