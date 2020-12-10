В кемеровском сквере Дружбы народов в разгаре строительство снежного городка

По традиции возле новогодней ёлки жителей и гостей Рудничного района будут встречать снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В этом году рядом с ними появится рельефное изображение символа наступающего года изо льда.
Завершенный вид приобретает большая деревянная горка, одновременно проводятся подготовительные работы по созданию ещё двух снежных - для детей разных возрастов.
По периметру городка уже подключена иллюминация, украшена гирляндами ель. Лесная красавица занимает центральное место в новогодней композиции. Завершающим аккордом её убранства станут игрушки, выполненные участниками районного конкурса «Время чудес».
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