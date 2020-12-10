В кемеровском сквере Дружбы народов в разгаре строительство снежного городка

22-летний кузбассовец нашёл среди металлолома противотанковую мину В Росгвардию по Новокузнецку обратился 22-летний местный житель, который сообщил об интересной...

Бывший чиновник продал 29 муниципальных квартир в Кузбассе Региональный СК РФ обвинил бывшего государственного служащего в 29 эпизодах мошенничества и...

В Новый год в Новокузнецке массовых гуляний не планируется Традиционно в местах расположения новогодних елок будут размещены аттракционы, в предпраздничные...