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В кемеровском сквере Дружбы народов в разгаре строительство снежного городка

По традиции возле новогодней ёлки жителей и гостей Рудничного района будут встречать снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В этом году рядом с ними появится рельефное изображение символа наступающего года изо льда. 

Завершенный вид приобретает большая деревянная горка, одновременно проводятся подготовительные работы по созданию ещё двух снежных - для детей разных возрастов. 

По периметру городка уже подключена иллюминация, украшена гирляндами ель. Лесная красавица занимает центральное место в новогодней композиции. Завершающим аккордом её убранства станут игрушки, выполненные участниками районного конкурса «Время чудес».

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kuzbassnews.ru
10/12/2020
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