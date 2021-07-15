В кемеровском сквере Молодоженов смонтировали две воркаут-зоны

Ещё одна уличная локация для занятий спортом появилась в Кемерове. Большой комплекс для воркаут-тренировок построен в обновленном сквере в микрорайоне Серебряный бор.
Он состоит из двух зон, каждая из которых включает различные элементы: столбы, перекладины, скамьи для пресса, гимнастические кольца, брусья, каскады турников для отжиманий и тд. В настоящий момент монтаж площадки полностью завершён, и любители спорта могут приступать к занятиям.
Ещё одна площадка для воркаут-тренировок в на этой неделе будет запущена на бульварной части улицы Патриотов в Заводском районе. Следом аналогичный тренировочный комплекс построят в парке Победы в ж.р. Ягуновский.
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