В Кемеровском УФАС пройдут первые публичные обсуждения правоприменительной практики

Кемеровское УФАС России проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольного органа. Мероприятие состоится 29 июня в 14:00. Предварительный адрес: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, 3 этаж. На повестке дня доклады руководителя и специалистов управления о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства, санкциях за нарушение рекламного законодательства, Закона о контрактной системе и выступление Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.

Убедительная просьба подтвердить участие и сообщить о количестве представителей до 22.06.2017 г. по электронной почте to42@fas.gov.ru, по факсу (3842)36-77-83, по телефону приемной (3842)36-42-28 или по телефону пресс-службы (3842)75-27-01.

Аккредитация СМИ по телефону (3842)75-27-01 не позднее 23.06.2017 г.

Актуальная информация о повестке дня и месте проведения мероприятия будет размещена дополнительно на официальном сайте управления Kemerovo.fas.gov.ru.

Ваши вопросы (обращения), замечания и комментарии к планируемому мероприятию направляйте на электронную почту to42@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения».