В Кемеровском УФАС России наградили сотрудников в честь 30-летия антимонопольного регулирования в России
История антимонопольного регулирования в нашей стране берет начало с 14 июля 1990 года. Именно тогда был образован Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Современное законодательство, сложившееся за 30 лет антимонопольного регулирования, на сегодняшний день не уступает самым передовым мировым практикам. Не случайно ФАС России входит в 20-ку лучших антимонопольных международных ведомств.
В 2015 году приказом руководителя ФАС России Игоря Юрьевича Артемьева 14 июля объявлено Днем работника антимонопольных органов.
Именно к этому дню служба приурочила вручение медалей «30 лет антимонопольным органам» для государственных гражданских служащих территориальных органов за их добросовестный труд и успехи в служебной деятельности. Так, к награждению представлены 10 сотрудников Кемеровского УФАС России.
Кроме того, ФАС России запустила в работу посвященный юбилейной дате
Современники и свидетели становления и первых лет антимонопольного регулирования в России делятся своими воспоминаниями в видео-интервью и эссе, о деятельности и сплоченных отношениях молодых коллективов рассказывают фотографии из личных архивов сотрудников. Информация о многочисленных достижениях антимонопольных органов в деле развития конкуренции и поддержки предпринимательства собрана в отдельных презентациях.
На сайте представлены поздравления руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, а также российских государственных и политических деятелей.
Разделы сайта будут дополняться новыми материалами.
Слова поздравления руководителя Кемеровского УФАС России Натальи Кухарской:
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