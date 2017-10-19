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В кемеровской администрации открылась выставка «От поселения – к городу»

В администрации Кемерово открыта передвижная экспозиция «От поселения – к городу» из фондов музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.

Археологическое наследие городского пространства в силу плотного строительства на протяжении многих десятилетий небогато разнообразием, тем значимее те артефакты и памятники, которые были обнаружены случайно, как в границах самого города, так и в его окрестностях.

В витринах демонстрируются археологические предметы, расположенные согласно этапам исторического развития – от эпохи камня к средневековью. Останки полного скелета мамонта, найденного в посёлке Комиссарово в 2005 году, клад бронзовых женских украшений из бронзолитейной мастерской поселения в устье реки Люскус, боевой топор железного века, обнаруженный в деревне Кемерово в 1880-х годах, Елыкаевский клад средневековья, состоящий из 148 предметов из железа и бронзы и много других удивительных находок из фонда музея.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/10/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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