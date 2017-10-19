В кемеровской администрации открылась выставка «От поселения – к городу»

В администрации Кемерово открыта передвижная экспозиция «От поселения – к городу» из фондов музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.
Археологическое наследие городского пространства в силу плотного строительства на протяжении многих десятилетий небогато разнообразием, тем значимее те артефакты и памятники, которые были обнаружены случайно, как в границах самого города, так и в его окрестностях.
В витринах демонстрируются археологические предметы, расположенные согласно этапам исторического развития – от эпохи камня к средневековью. Останки полного скелета мамонта, найденного в посёлке Комиссарово в 2005 году, клад бронзовых женских украшений из бронзолитейной мастерской поселения в устье реки Люскус, боевой топор железного века, обнаруженный в деревне Кемерово в 1880-х годах, Елыкаевский клад средневековья, состоящий из 148 предметов из железа и бронзы и много других удивительных находок из фонда музея.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В отношении кузбассовцев возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
|
По словам пенсионерки, злоумышленники постучали в дверь и представились волонтерами некой...
|
Накануне в Новокузнецке пропала 14-летняя школьница Алина Яковченко.
|
Отмечается, что молодого человека не устроило качество обслуживания, в результате чего он выразил...