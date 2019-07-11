В кемеровской библиотеке стартовала выставка, посвящённая 300-летию открытия Кузбасса

Инсталляция «Кузбасс – территория достижений» состоит из 12 тематических стендов-панелей, каждый из которых представляет определённую веху в истории развития Кузбасса, а все факты и события наглядно иллюстрируются историческими документами и редкими фотографиями.
Авторами выставки выступили ребят-активисты из гимназии №42, туристско-краеведческого клуба «Роза ветров», студии современного дизайна «Декор» и студии «Театральная шкатулка» в сотрудничестве с детской библиотекой «Колокольчик».
Выставка работает по будням с 10.00 до 19.00 в читальном зале библиотеки им. Н. В. Гоголя (пр. Ленина, 135). Все желающие смогут ознакомиться с экспонатами до 30 августа.
Фото: пресс-служба Кемерово
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