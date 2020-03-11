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В Кемеровской научной библиотеке состоится бал-маскарад «Cats»

21 марта в 13:00 ч. в Витражном зале Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова состоится бал-маскарад «Cats», посвященный 20-летию последнего представления одноименного легендарного мюзикла на Бродвее.

Организаторы бала-маскарада - участники библиотечной студии исторических и постановочных танцев «Сюита» - предположили, что первый месяц весны - это самый кошачий месяц. У кошек и котов открываются новые таланты: они поют и танцуют, играют и охотятся, гуляют сами по себе и ведут долгие беседы под Луной... Самые талантливые, творческие, удивительные представители семейства кошачьих встретятся на кошачьем празднике! Ожидаются зажигательные танцы, веселые игры, необычная фотозона и занимательные конкурсы. Будет просто замурррчательно!

Каждый сможет стать активным участником театрализованного действия, танцев, послушать музыку.

Вход на мероприятие - свободный.

Телефоны для справок: 44-18-83, 44-18-67

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11/03/2020
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