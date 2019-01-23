В Кемеровской области до 31 января проводится акция «Засветись!»

Профилактическое мероприятие, посвящено популяризации использования световозвращающих элементов и профилактике аварийности с участием детей-пешеходов в темное время суток.

В Тяжинском центре дополнительного образования дети из отряда юных инспекторов движения тяжинских школ изготовили из специальной бумаги световозвращающие элементы в виде пешехода. Начальник ОГИБДД, майор полиции Владимир Викторович Шарычев провел с детьми беседу о необходимости быть заметным на дороге в темное время суток.

Всего было изготовлено 100 элементов. При проведении акции «Световозвращающий брелок - каждому пешеходу» их будут раздавать на улицах поселка Тяжинский пешеходам ребята из отряда ЮИД, а также сотрудники ГИБДД, при проведении утренних рейдов по выявлению детей идущих в школу без светоотражающих элементов на одежде.