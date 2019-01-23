Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровской области до 31 января проводится акция «Засветись!»

Профилактическое мероприятие, посвящено популяризации использования световозвращающих элементов и профилактике аварийности с участием детей-пешеходов в темное время суток.
В Тяжинском центре дополнительного образования дети из отряда юных инспекторов движения тяжинских школ изготовили из специальной бумаги световозвращающие элементы в виде пешехода. Начальник ОГИБДД, майор полиции Владимир Викторович Шарычев провел с детьми беседу о необходимости быть заметным на дороге в темное время суток.
Всего было изготовлено 100 элементов. При проведении акции «Световозвращающий брелок - каждому пешеходу» их будут раздавать на улицах поселка Тяжинский пешеходам ребята из отряда ЮИД, а также сотрудники ГИБДД, при проведении утренних рейдов по выявлению детей идущих в школу без светоотражающих элементов на одежде.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/01/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus