Новости Кузбасса

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В Кемеровской области инспекторы Россельхознадзора выявили грубые нарушения в работе предпринимателя.

Весной 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства РФ была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в Кемеровской области Гурьевского района, г. Салаир. Предпрениматель осуществляет деятельность по производству мясных полуфабрикатов.

В результате проверки были выявлены нарушения Федерального закона “ О качестве и безопасности пищевой продукции” технических регламентов EAЭС “ О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности мяса и мясной продукции”, а именно:

- в морозильной камере выявлена продукция без сопроводительных документов (филе цыпленка , кожа цыпленка, окорок свиной, шпик боковой, сухое молоко);

- так же на хранении находилась мясная продукция с истекшим сроком годности (лопатка свиная);

-мероприятия по контролю качества выработанной продукциипроводятся не в полном объеме;

-в программе производственного контроля не разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП, для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления),хранения,перевозки, реализации;

-в помещениях предприятия имеются сколы плитки стен и напольного покрытия, стены окрашены краской, имеются места осыпания.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя были составлены 3 административных протоколапо ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и по по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. А также Управлением Россельхознадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

На сегодняшний день некачественная и (или) опасная пищевая продукция уничтожена в количестве 1114,3 кг. в установленном ветеринарном законодательством порядке, предпринимателю назначено наказание в виде штрафа.

Общество
kuzbassnews.ru
04/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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