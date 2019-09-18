В Кемеровской области крупное Акционерное общество получило штраф за порчу сельскохозяйственных земель

В августе 2019 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области к административной ответстивенности привлечено крупное предприятие Кузбасса. Обществом в состав которого входят Шахта Рубана, Разрез Камышанский, Шахта В.Д. Явлевского на нескольких земельных участках не выполнялись в установленный срок предписания федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

Юридическим лицом в период с 2017 п 2019 годы систематически не исполнялись законные предписания Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства, выявленные при проведении проверок на нескольких земельных учасках.

В ходе мерроприятий было установлено, что предприятиями на земельных участках расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого района, Прокопьевского района, Беловского района Кемеровской области произведено снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по востановлению нарушенных земель.

Ранее в 2018 году постановлением мирового судьи акционерное общество привлекалось к административной ответственности по 7 административным делам за неисполнение предписаний выданных в 2017 году. Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановых проверок было установлено,что обществом в процессе осуществления производственной деятельности земли были выведены из сельскохозяйственного оборота и не могли использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без мероприятитий по рекультивации нарушенных земель, востановлению плодородия почв, приведению земель в состояние , пригодное для использования их по целевому назначению.

В июле 2019 года при проведении внеплановых проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписаний в отношении Акционерного общества Управление Россельхознадзора выявило, что предписания в установленные сроки не выполнены. Нарушенные земли не приведены юридическим лицом в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении общества возбуждено 7 административных дел по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и 1 административное дело по ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ, которые были направлены в мировой суд по подведомственности для рассмотрения и принятия решений.

Постановлением суда в соответствии с ч.26 ст 19.5 КоАП РФ, а также по ч.25 ст 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административным наказаниям в виде штрафов, на общую сумму в размере 1500 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.