В Кемеровской области — Кузбассе за 4 месяца 2025 года признаны недействительными 27 деклараций о соответствии на зерно

В Кузбассе при проведении с января по апрель 2025 года контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия специалисты Россельхознадзора признали недействительными 27 деклараций о соответствии на зерно, которые были оформлены на партии общим объемом более 33 тыс. т.

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление факта недостоверного декларирования соответствия зерна по следующим причинам:

— отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, примененных при производстве зерна;

— проведение исследований зерна по методам, не включенным в перечень стандартов Таможенного союза;

— нарушение правил оформления, предусмотренных единой формой декларации;

— декларирование завышенного объема зерна в сравнении с собранным урожаем.

Наряду с признанием деклараций недействительными и направлением сведений в Росаккредитацию, всем хозяйствующим субъектам, нарушившим требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», выданы предостережения.