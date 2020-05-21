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В Кемеровской области ликвидируют одноуровневое пересечение трассы Р-255 "Сибирь" с Транссибом

В активную фазу вступили работы на объекте реконструкции федеральной трассы Р-255 «Сибирь» км 481+500 – 486, в Мариинском районе Кемеровской области.

Проект реконструкции 5-километрового участка Р-255 "Сибирь" ФКУ "Сибуправтодор", подведомственное Росавтодору, реализует с 2019 по 2021 годы. Основная цель реконструкции – устранить одноуровневое пересечение автомобильной дороги с Транссибом на переезде у поселка Суслово в Мариинском районе.

Для этого дорожники возведут в границах объекта путепровод. В проекте также строительство нового участка трассы для ликвидации существующего опасного поворота. На всем протяжении объекта устроят новое дорожное покрытие, оборудуют барьерное ограждение и другие элементы обустройства. Технические параметры участка будут доведены с III-ей категории  до II-й.

Объект входит в федеральный  «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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kuzbassnews.ru
21/05/2020
Общество
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