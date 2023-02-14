В Кемеровской области на общей площади 217,4 га выявлены признаки нарушения земельного законодательства Российской Федерации

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу из Департамента лесного комплекса Кузбасса в рамках реализации Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ, в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель, поступил запрос о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования земельных участков по целевому назначению или их использования с нарушением законодательства РФ в отношении 29 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ.

С целью получения информации, позволяющей оценить соблюдение обязательных требований при использовании земельных участков Управлением назначено проведение в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) наблюдений за соблюдением обязательных требований в отношении указанных земельных участков.

По результатам проведения с 30.01.2023 по 09.02.2023 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, установлено, что при использовании 26-ти земельных участков сельскохозяйственного назначения на общей площади 217,4 га, имеют место признаки нарушения земельного законодательства Российской Федерации в области охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» сроки собственникам земельных участков будут направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.